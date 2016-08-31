U18亞洲青棒賽》台灣隊長 今先發抗日

翁瑋均生涯的第一個國際賽，初登板就先發對上日本。圖為翁瑋均開幕典禮代表球員宣誓。（記者廖耀東攝）

國際賽初體驗 翁瑋均扛重任

〔記者吳清正／台中報導〕台灣隊今晚在U18亞洲青棒賽出戰強敵日本隊，將由隊長翁瑋均先發，日本可能推出今井達也或藤平尚真。

亞青賽是翁瑋均棒球生涯的第一個國際賽，初登板就對上日本隊，翁瑋均表示，難免有一點緊張，不過，還沒有在開幕典禮代表球員宣誓那麼緊張。

翁瑋均表示，因為自己球速不是特別快，對日本將以控球為主，投進捕手配的位置，把球路壓低，並希望能發揮186公分的身高優勢，出手和進壘點的大落差來壓制打者。

翁瑋均表示，集訓中一度陷入低潮，和U23世界盃培訓隊投21局失13分，還好教練一直給他信心，最近在投打實戰練習中已經找回投球感覺。

日本隊王牌今井達也在甲子園冠軍戰，完投9局僅失1 分。（資料照，記者廖耀東攝）

今井達也 最快球速152公里

日本隊昨天以19：0擊敗香港之後，總教練小枝守曾表示，對台灣之戰可能由今井先發，但日本媒體推測，藤平也是可能人選。

今井是甲子園冠軍作新學院王牌投手，冠軍戰完投9局，被擊出7支安打失1分，最快球速152公里；藤平是橫濱高校王牌投手，被日本媒體封為高校投手「Big Three」之一，球速也達到152公里。

日本隊的18名球員，只有2人沒有打進今年的甲子園大賽，不少人受到日職選秀會注意，左投寺島成輝和右投藤嶋健人更被認為可能第1輪就被選上。寺島昨天對香港先發5局，沒有被擊出安打，投出12次三振。

雙刀流陳琥（左）今對日本待命救援。（記者廖耀東攝）

雙刀流陳琥待命後援

台灣隊總教練蔡明堂表示，投手方面會準備雙先發，如果有贏球機會，比賽後段隨時可能把陳琥押上來。