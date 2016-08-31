U18亞洲青棒賽》台灣打開了 台版大谷轟了

台灣隊陳琥在亞青賽首戰繳出準完全打擊，包含一支2分砲。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕U18亞洲青棒賽昨天開打，台灣隊陳琥首戰就開轟，邱達昱擊出場內全壘打，台灣隊以20：0輕取印尼隊，提前於5局結束比賽。

中信兄弟第1指名的陳琥是台灣隊最受矚目的球員，連日媒也十分關注，陳琥果然第1戰就發揮打擊威力，3打數都安打，包括1支2分全壘打，只差三壘打就演出完全打擊，共打下5分打點，並獲得一次四壞球。陳琥表示，印尼隊投手球速比較慢，一開始有點不適應，打出安打後比較有信心，全壘打那一球打到就覺得大概可以飛出去了。

中信目前規劃陳琥加盟後專任投手，昨天在現場的中信球探王金勇表示，當初就建議球團讓陳琥兼任投球和打擊，看了陳琥昨天的表現，要再寫一份報告給球團，捨棄陳琥的打擊太可惜了；陳琥則表示，看球團如何規劃他的定位，專任投手也沒有關係。

陳琥猛打 中信球探不想放棄

邱達昱第1局打出二壘打，第2局擊出他在國際賽的第1支場內全壘打，邱達昱表示，打出去並沒有想到會是場內全壘打，只是一直全力衝刺。蘇煒智和劉致榮也各打出2支安打，蘇煒智以二壘打和三壘打攻下3分打點。

邱達昱擊出在國際賽的第一支場內全壘打。（記者廖耀東攝）

王泓逸對印尼後援上場，連飆3次三振。（記者廖耀東攝）

台灣隊由陽尚衛先發2局，被擊出2支安打，投出3次三振，方喬澤、李岳霖和王泓逸各投1局，都讓印尼隊三上三下，王泓逸更連飆3次三振。

台灣隊第1局就打了15人次，以5支安打和5次保送攻下10分，總教練蔡明堂表示，之後就沒有再下戰術，避免球員受傷，這場比賽把球員原本有些緊張的心情打開了，希望今天對日本隊的打擊能夠更有發揮。