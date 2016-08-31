一朗美職16年 盜壘皆達雙位數

鈴木一朗昨敲出生涯第3011支安打，躍居史上第27，並演出連16年單季雙位數盜壘。（法新社）

敲3011安 暫居史上第27

〔記者林宥辰／綜合報導〕馬林魚隊傳奇名將鈴木一朗再寫紀錄，昨作客大都會隊單場雙安，生涯安打數來到3011支，超越前紅襪隊名將波格斯，目前暫居史上第27名。馬林魚、大都會兩隊鏖戰到10局，大都會古巴強打塞斯佩達斯擊出再見全壘打，2：1帶走勝利，一朗紀錄推進之夜沒能贏球。

8月8日完成美職生涯3000安之後，一朗安打數穩定累計，但近期面臨低潮，昨4局擊出安打前，18打數僅1安打。超越波格斯後，一朗要追逐的下一位對象是生涯3020支安打的古巴名將帕梅洛，帕梅洛是史上第4位完成3000安、500轟的球員，但因禁藥問題無緣名人堂。

42歲單季10盜 史上第4人

一朗不僅帳面上安打數推進名次，兩支安打也都至關重要，4局上敲出一壘安打，突破大都會先發投手蒙特羅防線，是馬林魚隊該役首安，隨後一朗盜上二壘，完成本季第10盜，是史上第4位42歲還能完成單季雙位數盜壘的沙場老將，一朗也保持美職16年生涯每年皆有雙位數盜壘的紀錄。

8局上一朗再敲二壘安打，再利用隊友史庫格斯安打，讓馬林魚一度先馳得點。總教練馬丁利認為一朗兩度表現關鍵，也說球隊有機會贏球，只可惜分數進帳太少。大都會隊8局下追平，兩隊殺進延長賽，馬林魚隊敗在塞斯佩達斯再見全壘打，賽後兩隊在外卡榜同樣落後2.5場勝差，雙方都有機會一搏。

當上英雄的塞斯佩達斯坦言，擊球當下未刻意尋求全壘打，只鎖定自己想揮擊的球，隊友雷耶斯則對塞斯佩達斯很有信心，直言早有預感塞砲開轟。塞斯佩達斯本季因四頭肌傷勢所苦，但仍奮力為球隊爭取外卡，有塞砲在陣，大都會勝率0.533，少了他勝率則不到5成。