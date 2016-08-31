費古洛披獅袍 大聯盟開球

前統一獅隊洋投費古洛（左一）重披統一戰袍，擔任台灣日大使，並在大都會主場開球。（中央社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕前統一獅隊洋投費古洛，退休後受大聯盟時期老東家大都會隊之邀擔任球評，今年還擔任「台灣日」大使，結合效力中職時期經驗，向紐約球迷介紹台灣，昨天還受邀在大都會、馬林魚系列戰前開球。

觀光局駐紐約辦事處和大都會隊合作，邀請和台灣最有淵源的費古洛在「台灣日」開球，費古洛則穿上效力統一獅時期的橘色「57」號戰袍，將中職特色帶到大聯盟，也不忘分享在台灣生活的心得、宣傳台灣小吃。

費古洛7月曾來台，拍攝多支介紹台灣文化的影片，向大都會球迷介紹台灣，統一獅隊也感念2007年台灣大賽拿下3勝的功臣，特別為他舉辦引退儀式。