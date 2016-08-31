皇家勝洋基 建仔備戰老東家

〔記者林宥辰／綜合報導〕洋基隊作客皇家主場3連戰，昨天由地主皇家8：5奪勝，皇家隊一度7分領先卻嚇出一身冷汗，被迫推出終結者賀雷拉關門，王建民此役則未有機會上陣對老東家。

皇家守護神賀雷拉（左）守住對洋基系列戰的第一勝。（美聯社）

7局下皇家攻勢不斷，加上艾斯科巴開轟一舉攻得5分，8局上卻壓不住洋基攻勢，中繼投手楊恩一個人次都沒解決就失4分，緊急登板的彼得又投出保送，此時洋基隊已追到3分差，逼得皇家教練團讓賀雷拉「打卡」上班，賀雷拉9局上被連敲兩支安打，但投出再見三振守住勝利。

守護神賀雷拉再見三振

皇家找到後段先發人選，基伊昨投6局僅失1分，8月先發5場有3場優質先發。基伊認為，自己的表現和季初相較漸入佳境，投球變得更有信心。皇家總教練尤斯特則說，首局就攻下3分對先發投手而言是定心丸，也造就優勢。

王建民5月曾作客洋基，後援0.2局無失分。（資料照，美聯社）

王建民今年5月時，曾踏上洋基隊主場面對老東家，當時後援0.2局雖送出2保送、被1安打，但沒有失分。洋基隊新主場2009年球季熱身賽時啟用，當時在新球場投出第一球的投手就是王建民。

如今洋基作客皇家，身為東道主一員的王建民，今天起還有兩戰機會登板面對老東家，甚至挑戰取得「美聯全勝」。洋基隊先發打線全員都已和王建民效力當時不同，今年洋基重用新人，近況最火燙的菜鳥桑契斯，今年前88打席已敲11轟，是整個皇家投手群都須提防的對象。