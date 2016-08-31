美式足球生涯終 提博挑戰大聯盟

前NFL明星四分衛提博結束NFL生涯，曾任球評，現將挑戰大聯盟。（資料照，美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕前NFL明星四分衛提博，大學時期名滿全美且拿下海斯曼獎最高榮譽，進入職業後表現不如預期，僅3個球季就結束NFL生涯。8月初提博宣布重返職業運動圈，改拎球棒意圖挑戰大聯盟，其天生好身手，讓各隊球探緊盯，甚至已有委內瑞拉球隊端出合約，要延攬這位跨足棒足的好手。

提博2010年踏進NFL，生涯巔峰是率領丹佛野馬隊闖進季後賽，但之後表現每況愈下，輾轉待過3支球隊卻無法掙得一席之地，2013年遭愛國者隊釋出後沉寂一年，2015年短暫和費城老鷹簽約，卻在開季前又遭釋出。

退休後的提博改任球評並經營慈善事業，今年29歲的他，想重操高中時期另一項專長。提博高中時曾是佛羅里達州最佳高中外野手之一，打擊率高達0.454，曾引起天使隊等多隊球探注意。

提博日前在加州試訓，多隊球探緊盯，委內瑞拉聯盟蘇利亞老鷹隊則先提供合約，延攬提博為加勒比海冬季聯賽效力，該隊在聯賽中曾二度奪冠，加勒比海聯賽也一向有不少大聯盟好手或新秀加入以維持身手，對提博而言是測試自己的好機會。