美式足球生涯終 提博挑戰大聯盟
2016/08/31 06:00
前NFL明星四分衛提博結束NFL生涯，曾任球評，現將挑戰大聯盟。（資料照，美聯社）
〔記者林宥辰／綜合報導〕前NFL明星四分衛提博，大學時期名滿全美且拿下海斯曼獎最高榮譽，進入職業後表現不如預期，僅3個球季就結束NFL生涯。8月初提博宣布重返職業運動圈，改拎球棒意圖挑戰大聯盟，其天生好身手，讓各隊球探緊盯，甚至已有委內瑞拉球隊端出合約，要延攬這位跨足棒足的好手。
提博2010年踏進NFL，生涯巔峰是率領丹佛野馬隊闖進季後賽，但之後表現每況愈下，輾轉待過3支球隊卻無法掙得一席之地，2013年遭愛國者隊釋出後沉寂一年，2015年短暫和費城老鷹簽約，卻在開季前又遭釋出。
退休後的提博改任球評並經營慈善事業，今年29歲的他，想重操高中時期另一項專長。提博高中時曾是佛羅里達州最佳高中外野手之一，打擊率高達0.454，曾引起天使隊等多隊球探注意。
提博日前在加州試訓，多隊球探緊盯，委內瑞拉聯盟蘇利亞老鷹隊則先提供合約，延攬提博為加勒比海冬季聯賽效力，該隊在聯賽中曾二度奪冠，加勒比海聯賽也一向有不少大聯盟好手或新秀加入以維持身手，對提博而言是測試自己的好機會。
推薦新聞
-
里奧女單金牌 美網一戰出局2016/08/31 06:00
-
莎娃「沒」網可打 改到NBA實習2016/08/31 06:00
-
亞美當球評 第一次在台灣2016/08/31 06:00
-
美式足球生涯終 提博挑戰大聯盟2016/08/31 06:00
-
亞洲挑戰盃國手「大換血」 小鮮肉接棒2016/08/31 06:00