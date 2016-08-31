亞洲挑戰盃國手「大換血」 小鮮肉接棒

200公分的林郅為受閻總賞識。（資料照）

劉錚、周儀翔掛頭牌

閻總認為有外線能力的簡偉儒可兼任控衛。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣男籃昨公布今年亞洲挑戰盃最終12位國手名單，確定揮別黃金世代，改由年輕一輩的劉錚、周儀翔掛頭牌，團隊平均年齡僅25.3歲，徹底大換血。

「野獸」林志傑去年亞錦賽先於國家隊退役，今年曾文鼎、呂政儒因傷退隊，在瓊斯盃表現不俗的田壘與楊敬敏也不續戰，擁有多年國手資歷的張宗憲則是膝傷退隊，連旅美小將陳盈駿都因美國學業關係，無緣挑戰盃。

國家隊揮別「黃金世代」

如今，缺少老將壓陣的台灣隊，陣中僅「新台灣人」戴維斯是33歲，其餘劉錚、周儀翔、蔣淯安、周伯勳、周柏臣、李德威、胡凱翔、胡瓏貿、李維哲、林郅為與簡偉儒等人均未超過26歲，徹底執行換血策略。

林郅為與簡偉儒獲賞識

瓊斯盃結束才投入集訓的林郅為與簡偉儒，都獲總教練閻家驊青睞。閻總認為，200公分的林郅為雖在SBL表現空間受壓縮，但年輕又有高度，仍值得磨練；陣中僅蔣淯安、李維哲為控衛，閻總認為有外線能力的簡偉儒可兼任控衛，便納入名單。

亞洲挑戰盃將於9月9日在伊朗點燃戰火，身處B組的台灣隊，10日將碰上同組的印度，隔日再遭遇菲律賓，隨後將與A組的中國、哈薩克、約旦交鋒，得在6隊當中取得前4名，才能晉級8強。