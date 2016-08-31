包提傑苦惱「3選1」 姊姊當軍師

包喜樂（右）和弟弟包提傑姊弟情深，特地到場看弟弟練球。 （記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕8月中旬開始陸續至裕隆、富邦勇士練球的包提傑，昨晚與璞園進行訓練，結束3隊的體驗之旅後，將找出最適合的球隊加盟。

姊姊包喜樂去年返台加入台灣女籃，在瓊斯盃掀起一股旋風，23歲的包提傑今年則在SBL掀起搶人大戰，裕隆、勇士與璞園都有意網羅，亟欲補進這名204公分長人，替禁區戰力加分。

親自體驗3隊練球方式與環境後，包提傑認為，各球團都有吸引他的地方，這幾天會好好思考，找到能讓自己發揮並享受籃球樂趣的球隊。

上週自澳洲返台的包喜樂，昨也在一旁關心弟弟的練球狀況，她笑說：「看到弟弟打球，害我都手癢想到一旁投投籃。」包喜樂與包提傑姊弟情深，屆時她會給最棒的建議，幫助弟弟找到好的落腳處。