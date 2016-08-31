《亞俱男排賽》台灣完勝地主隊 今爭第5

台灣男排擊敗地主緬甸，今天將與哈薩克爭第五。（取自亞洲排球總會官網）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣男排儘管無緣爭冠，昨在亞洲俱樂部男子排球賽排名戰，仍以3：0擊敗地主緬甸，今將與哈薩克爭奪第5名。

以台電男排為班底的台灣隊，3局打得激烈，分別以25：21、30：28、25：21拿下比賽。執行教練李世家表示，「我方在這場比賽不管攻擊端或球員平均高度，都佔有一定優勢，加上接發球相對穩定，是贏球關鍵；唯一可惜之處，此役攔網發揮不是太好。」

台灣男排今將再度與哈薩克交手，雙方曾在8強複賽首戰碰頭，台灣隊遭對手橫掃，以直落三輸球，當時對手發球好，台灣隊比賽節奏被帶著走，埋下輸球主因；雙方再度狹路相逢，台灣隊可望針對弱點做出修正，以勝利畫下句點。

企聯冠軍台電隊曾在2013年代表台灣，於銅牌戰擊敗中國遼寧隊，以第3名作收。