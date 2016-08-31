羽協要開檢討會 贊助商「約束」受關注

戴資穎日前收到超大海綿寶寶禮物，心情大好。（取自網路）

〔記者卓佳萍／台北報導〕羽球第二次全國排名賽昨天於台中逢甲大學開打，協會預計於排名賽後召開選訓會議，2018年印尼亞運培訓國手名單也將出爐，至於未來贊助商合約內容如何調整，也將是外界矚目焦點。

里約奧運4位選手缺席全國排名賽，但據競賽規則，世界排名前25名的選手，不參加也可獲培訓資格；因此，世界排名第7的戴資穎也能獲得國手資格，戴戴下一場比賽將是9月下旬的日本公開賽。

羽球協會相關經費運用缺乏監督，球員權益與協會贊助商的衝突問題黑幕重重，理事長程俊琅日前表示，將成立專案小組，針對「生活管理辦法」檢討，也將邀學者、球員一同討論，期盼制度更嚴謹，保障球員權益，目前會議日期未定。

小戴備戰日本公開賽

日本公開賽將於9月20日開打，台灣奧運選手戴資穎、周天成與李勝木／蔡佳欣近期獲得短暫喘息機會。目前日本超級系列賽官網公布參賽名單，男單方面，中國林丹、諶龍確定缺席，頭號種子是馬來西亞李宗偉。

台灣男雙選手李勝木、蔡佳欣，將於日本公開賽拆夥，各自搭配小將，李勝木搭配巫孝霖，蔡佳欣則與林家佑聯手，老將發揮「母雞帶小雞」功能，增加後輩實力。

女單方面，戴資穎可望以第6種子身分參賽。日本公開賽並非國家隊賽事，戴資穎與其他參賽球員可穿著個人贊助商球衣及裝備上陣。戴資穎日前收到超大海綿寶寶禮物（見圖，取自網路），維持好心情，相信她的手臂傷勢也能趁近期恢復，挑戰日本公開賽時，找回上半年霸氣。