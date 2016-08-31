林智勝1400安 看好蔣砲「全壘打王」

蔣智賢昨役4打數3安打，追平林智勝的第29轟，兩人暫並列全壘打王。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／新北報導〕「蔣砲」蔣智賢昨役4打數3安打，包括追平林智勝的本季第29發全壘打，幫助中信兄弟完成3連勝，也擺脫墊底。此役達成生涯1400安的林智勝更預告，「我看好蔣智賢成為全壘打王！」

林智勝達成生涯1400安，但他說：「蔣智賢比我年輕，我看好他成為全壘打王。」（記者陳志曲攝）

蔣砲4支3 追平大師兄29轟

兩隊先發投手一開賽都不穩，兄弟在1局下就攻得6分，但獅隊2局上就追回5分，還好蔣智賢4下先敲帶1分打點的一壘安打，6下再轟2分砲，幫助兄弟10：5贏球。兄弟教頭吳復連笑說，「還好1局有攻下那6分，智賢更是關鍵，後面打回3分。」

蔣智賢在1局的6分中也貢獻2分，此役就貢獻5分打點，獲選單場MVP。「其實我就是抱持平常心，放輕鬆去打。」蔣智賢的打擊秘訣很簡單，他雖然之前也有疲勞期，但他說剛好是發生在受傷時，可以趁機休息。

蔣砲中職最快單季100打點

蔣智賢本季第29號全壘打也出爐，和林智勝暫時並列全壘打王。林智勝說，「蔣智賢比我年輕，我看好他成為全壘打王。」蔣智賢也超越林智勝，成為中職史上最快單季100打點的打者。

林智勝此役3打數2安打1打點，其中包括生涯1400安，他笑說，「打得越久，就越有機會完成紀錄。」另一指標球星彭政閔在8局下代打，從初登板的獅隊新秀王玉譜手中敲出二壘安打，也完成生涯1500場出賽。

兄弟拿下3連勝後，雖和義大沒有勝差，但勝率領先、擺脫墊底。這也是8月以來，兄弟第一次拿下單週第1場比賽的勝利，吳總笑說，「我們在8月的星期二或星期三都沒贏過，總算贏下來了。」