1500場達標！ 「23」恰恰的黃衫魂

「恰恰」彭政閔昨晚代打完成1500場出賽的紀錄，是中職史上第2人。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／新北報導〕從23歲開始打職棒，「恰恰」彭政閔昨晚代打完成1500場出賽，他認為每一個紀錄對自己都很珍貴，或許要刷新中職出賽場數有難度，「但我是在同一隊完成，是比較難得的事。」

繼張泰山之後 中職第2人

雖然昨未排進先發打序，但彭政閔在8下代打上場，不但敲出中外野二壘安打，也達成1500場里程碑，成為中職史上第2人達成此紀錄，但要突破張泰山的1863場出賽紀錄，他自認難度頗高。

「泰山19歲就開始打職棒，我是從23歲才開始。」彭政閔認為自己職棒起步得晚，但一路走來都是披著黃衫，也讓這項紀錄更加珍貴，「能跟所有的象迷一起走過1500場，對我是一個美好的紀錄。

23歲打職棒 承接路易士23號

從23歲開始，彭政閔就披上23號黃衫打球，他說這個背號是球隊給的，希望他能承接昔日強棒路易士的23號。結果到現在38歲，彭政閔已和23號劃上等號，但他也笑著自嘲，「想當年我也是小鮮肉，現在已是老肉縱橫。」

今年和兄弟的5年球員合約到期，彭政閔不想為自己設限，「希望能達成2千安、200轟（目前1738安、180轟），我能做的，就是開心打球。」彭政閔在兄弟16年，已完成多項紀錄，「每個紀錄，都代表我個人的回憶，我都會珍惜。」