兩肩都有傷 郭泓志就是不想說NO

「小小郭」郭泓志前天已在投實戰打擊練習，仍希望幫助統一獅拚季後賽。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／新北報導〕不但左肩、左手肘都動過刀，「小小郭」郭泓志就連右肩都有傷，但他前天已在投實戰打擊練習，仍希望幫助統一獅拚季後賽。「郭總」郭泰源昨表示：「能不能重返一軍，要看郭泓志自己！」

郭泓志和獅隊的3年合約走到最後一年，但他去年10月左肩動刀後，至今仍在二軍復健，直到昨天他投球的畫面曝光後，才露出在一軍復出的曙光。只是郭總表示尚不清楚郭泓志的實際情況，因此包括二軍復健賽和一軍的歸期，都還無法判定。

實戰2局40球 想拚季後賽

由於郭泓志的狀況時好時壞，郭總在7月中時就已憂心他恐趕不上今年歸隊，但郭泓志本人相當努力復健，前天的實戰打擊練習投兩局共40球，雖投完後感覺有些痠痛，但還在可接受的範圍內。

獅隊防護團隊則表示，郭泓志的左肩和左手肘都有發炎狀況，狀況並不穩定，且右肩關節唇也有破損，雖不影響投球，但他是在跟滿身傷痛對抗。

儘管如此，郭泓志曾說，「不能說盡力而為，我會全力以赴。」他仍希望在合約的最後一年，能再度上場為獅隊效力。郭泓志最後一次在一軍出賽是去年9月18日獅象戰，今年9月18日是否有機會復出登板，更值得球迷期待。

郭泓志生涯在一軍出賽60場58.1局皆是後援，總計1勝8敗27次救援成功、防禦率3.09。