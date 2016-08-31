中職用球恢復係數增0.019 球多飛9公尺！

中職本季用球引起熱議。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者林柏辰／綜合報導〕中職本季彈力球問題引起熱議，而根據北市大研究報告指出，在相同條件下，今年的恢復係數（0.576）與2014年（0.557）相比，擊球飛行距離會多出約9公尺（30英尺）。

打個比方，這好比球場縮小了，把全壘打牆往前移或是大幅降低全壘打牆高度的概念。美國大聯盟這幾年就有幾個案例，從數據看出球場「縮牆」後，區區幾公尺的影響便十分驚人。

2011年季後，大都會主場Citi Field將左外野全壘打牆內縮約13英尺（約3.96公尺），牆高也從4.88公尺降低一半，隔年全壘打產量立刻從前一年的場均1.33支增加為1.91支。

2014球季後，Citi Field再次調整全壘打牆距離，右外野往前拉近了約1.52到3公尺；隔年場均全壘打數再從1.60支提升為2.02支。

而陳偉殷效力的馬林魚，去年季後也將主場Marlins Park的全壘打牆最遠處拉近11英尺（約3.35公尺），並將這座球場的牆高降低7英尺（約2.13公尺）；本季雖尚未結束，但全壘打產量也從場均1.37支略升為1.49支。

水手隊2012球季後也將球場左外野全壘打牆拉近約4英尺（約1.21公尺），最多拉近12英尺（3.66公尺），2013球季81場比賽轟出170轟、場均2.1支，皆高出2012的116轟、1.43支。