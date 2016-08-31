中職彈力球話題「彈」出檯面

陽耀勳的神奇轟碰出桃園球場左外野330英尺全壘打牆，將中職彈力球話題「彈」出檯面。（資料照，記者羅沛德攝）

陽耀勳的神奇轟碰出桃園球場左外野330英尺全壘打牆，將中職彈力球話題「彈」出檯面。2014年，桃園球場60場共出現50轟，2016年打47場例行賽已敲出130轟，今年桃園全壘打產能應可輕易多出前年的2倍。

2年間暴增100轟，是否為華櫻990球的恢復係數從2014年的0.557拉到2016年的0.576，飛球平均增加9公尺（30英尺）的距離所導致？從這張球員和左外野看台相對位置示意圖，想像今年就像把全壘打牆移至大約左外野手王柏融身後和紅土警戒區中間位置。

有球迷戲謔說，若要增加全壘打數，把全壘打牆往前移反而太勞師動眾﹔只要改打彈力球就「省事」多了，效果可能更好。（記者黃照敦）