831大限屆 猿隊捨「拿威」

Lamigo桃猿洋投拿威。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕831登錄大限前，Lamigo桃猿隊確認3位留用洋將人選，登錄去年曾效力統一獅隊的洋投賽格威（去年名銳克），防禦率6.16偏高的左投拿威則遭到割愛。

猿隊總教練洪一中坦言，拿威和賽格威兩人之間不易取捨，拿威雖然有一定的球威，但控球不夠精準，時常投到5局用球數就逼近100球，相較之下，賽格威以前就效力過中職，目前看起來球速和控球都不錯，期望他能負擔較長局數，讓中繼投手能夠不用太操勞。

賽格威已在二軍先發5場、防禦率2.57，今將迎接本季首度一軍出賽，先發迎戰義大犀牛隊。

今天就是中職登錄大限，猿隊今年留用泰霸、羅曼、賽格威，3位都是效力過中職的回鍋洋投，獅隊留用布魯斯、達斯汀、戴倫，義大犀牛羅力、力猛和藍斯佛早已定案，中信兄弟則登錄艾迪頓、伍鐸和耐森。