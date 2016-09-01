富邦續約林書緯 2+1年千萬「薪」情

富邦勇士以3年合約留住林書緯（右）。（資料照，記者王藝菘攝）

本土戰力到位 瞄準總冠軍

〔記者林岳甫／台北報導〕新賽季來勢洶洶的富邦勇士，近日成功用3年合約綁住主控林書緯，團隊本土戰力已全面到位，接下來將瞄準防守能力出色的洋將，力拚隊史首座冠軍。

林書緯因華裔球員身分，不用透過選秀加盟SBL，去年與勇士簽下1＋1合約。他在例行賽絲毫不見青澀，繳出平均12.1分、4.1助攻與4.4籃板成績，強摘年度最佳新秀、最佳5人與助攻王。成功證明身手後，選擇跳出合約，與勇士改續3年約，最後1年將擁有球員選擇權，而這份合約預計總金額逼近千萬台幣，身價與聯盟頂尖球星相當。

勇士副領隊陳建州表示，「很開心林書緯認同我們的文化，球團簽下這名核心人物，猶如吞下一顆定心丸，對新賽季更有信心。」

勇士總教練顏行書向來都很看好林書緯，他認為經歷1季洗禮，林書緯會更瞭解SBL生態，一定能再次讓大家驚豔。不過，林書緯上季三分球命中率僅27.7%，顏行書希望他能提升外線能力，並展現主控應有的領袖氣質，與多位新加盟的好手產生良好化學效應。

勇士今夏補進蔡文誠、洪志善、宋宇軒、張伯維，並與金酒交易獲得張宗憲，本土戰力已不可同日而語，目前只差洋將尚未定案，已鎖定多名防守優異的禁區長人，顏行書希望10月初能有確定人選，要用最完整的陣容，出征10月中舉行的中國福建邀請賽。

富邦希望進補包提傑

至於204公分的包提傑上週曾與勇士練球，近日將在裕隆、璞園與勇士之間決定落腳處，陳建州表示，「我們會對包提傑釋出最大誠意，讓他明白球隊的文化與未來目標，希望有好結果。」