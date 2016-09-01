男足友誼賽》台日第2戰 東亞盃「箭頭」上陣

台日男足友誼賽第2回合，在東亞盃會外賽表現傑出的林建勛（左）將上場。（資料照，足協提供）

〔記者林宗偉／台北報導〕台日男足友誼賽第2回合，將於今晚7點在台北田徑場開戰，台灣隊將推出東亞盃班底上陣，總教練今井敏明表示，先前表現精采的年輕選手，同樣有機會上場，希望趁機了解26名球員的特性。

友誼賽首戰，台灣派出較年輕的世大運培訓隊應戰，以0：2小輸，今井敏明表示，不會因此更動防守為重的方針，下一戰唯一有變化的是選手，包括在東亞盃會外賽首輪3戰踢進7球的林建勛以及林昌倫、嚴和生等人，都是攻擊核心，他也期許3將防守上能提升水平，甚至在中場截球後展開反擊。

儘管本次友誼賽兩回合各派出不同隊應戰，今井敏明強調，其實兩批球員他都一視同仁，訓練方針也沒有差別，只要表現出色，就能獲得出賽機會，5月才接掌兵符的他，希望全員都能輪番上陣，才可以了解射腳們至今對他的戰術究竟理解多少。