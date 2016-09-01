對照台美職用球 他們說真的有差

王躍霖（記者陳志曲攝）

洪聖欽（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕猿隊投手王躍霖和洪聖欽過去曾有旅美經驗，兩人都認為和小聯盟的球相比，今年中職的球確實彈性較好，也飛得較遠。

王躍霖表示，小聯盟打者身材、力量都不輸中職，但很少看到大號全壘打，去年他回到中職，發現大號全壘打很多，不少安打型打者今年竟能打出接近兩位數的全壘打，他說，「球飛得更遠了，很多打者改變打擊型態，試著全力揮擊，投手球速愈快被打得愈遠。」

近3年中職比賽用球恢復係數依序為0.557、0.568、0.576，係數大幅上調，今年和前年相較，擊球飛行距離多了9公尺，王躍霖說，「雖然我去年才進來，但我很想知道，為什麼這幾年球的係數會調高那麼多？」

洪聖欽表示，前年中職球的彈性感覺和小聯盟差不多，但這兩年明顯感受到差異，彈性變好了，球飛得更快更遠，這有可能是全壘打變多，投手防禦率普遍暴增的原因。

洪聖欽說，打擊戰和全壘打滿天飛，其實不見得就是好看的比賽，日本職棒很多都是低比分比賽，常只差1、2分，但過程緊湊刺激，比賽因整個氛圍而好看。