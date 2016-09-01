兄弟又換投教 彈力球效應？

廖剛池（資料照，記者黃耀徵攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中信兄弟再次宣布投手教練異動，5月初接任一軍投手教練的列斯特再回到二軍擔任投手教練，遺缺由原二軍牛棚教練廖剛池出任，二軍投手教練黃欽智則轉任二軍牛棚教練。

投手教練兩度於球季進行中更換，領隊楊培宏提出兩點考量，一是今年選秀會選進不少投手新血，期望透過列斯特的功力，加強農場戰力；二是台灣大賽在即，一軍由本土教練擔任進行調度，和選手的溝通較無落差，也期待廖剛池在投手分工、定位、調度上有所發揮。

兄弟投手群本季失分、防禦率都在4隊中敬陪末座，也是投手教練更換最頻繁的球隊。楊培宏認為，就數據來看投手群確實還有加強空間，但並非都是教練問題，主要原因應是傷兵過多，影響整體表現。