讓年輕的收尾 亞俱排拿第6
2016/09/01 06:00
亞俱排台灣隊。（取自官網）
〔記者林岳甫／綜合報導〕以台電為班底的台灣隊，昨在亞洲俱樂部男排賽排名賽1：3不敵哈薩克，第6名作收。
台灣在8強複賽就以0：3不敵哈薩克，昨再度交手，首局就以22：25失守，次局雖25：21還以顏色，但後兩局分別以21：25、20：25落敗。
台灣隊執行教練李世家此役選擇讓年輕球員下場磨練，畢竟這是難得機會，加上主將們經過連日征戰後，體力都達極限，才會大膽做出這項決定。
只是小將們無緣成為奇兵，替台灣搶下更佳排名，李世家認為，大致表現還可以，但關鍵時接發球還是不穩定，攔網方面也有待加強。
台灣隊9月底將以真正的國家隊班底出征泰國亞洲盃，過去我最佳成績為2010年第4名。
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