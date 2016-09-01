台灣7安飲恨 敗給甲子園

U18亞洲青棒賽，台灣隊對上日本，台灣球員全場敲出7安比下日本的6安，最後卻以0比3敗下陣來。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕台灣隊昨天在U18亞洲青棒賽出戰強敵日本隊，雖然擁有比較多的攻勢，但適時一擊遲遲無法出現，即使比賽後段起用陳琥壓制日本隊打擊，打線仍無力回天，以0：3敗下陣來。

日本隊三棒鈴木將平全場敲出二安，且都是二壘安打，對台灣隊傷害甚深。 （記者廖耀東攝）

比日本多1安 火力不連貫

台灣隊投手陳琥敲出安打。 （記者廖耀東攝）

台灣隊擊出7支安打比日本隊多1支，並獲得5次保送，可惜6次得點圈打擊機會都沒有安打，留下10個殘壘，5個在得點圈上，還有在本壘和三壘出局各1次。

太想建功 反自亂陣腳

台灣隊總教練蔡明堂表示，得分機會比日本隊多，但是球員太想建功反而亂了打擊節奏，輸掉這場球之後，複賽一定要擊敗南韓和中國，希望在冠軍戰再對決日本隊。

台灣隊第3局出現先馳得點的機會，先選到四壞球，王泓逸安打，1出局攻佔一、三壘，但最後留下滿壘殘壘，5局下再度滿壘殘壘，兩度未能把握得分機會，下半局都被日本隊得分。

台灣隊先發投手翁瑋均前3局只被擊出1支安打，4局上陷入亂流，被率先上場的鈴木將平打出二壘打，再投出四壞球，日本隊以觸擊推進後，先用滾地球換回1分，林中勇輝安打再下一城。

第6局翁瑋均再度被率先上場的鈴木敲出二壘打，鈴木再靠著後援投手萬昭清暴投跑回第3分。

7局上日本隊二出局攻佔三壘，台灣隊換上陳琥救援。在甲子園投到152公里的日本隊先發投手今井達也，昨天最快球速142公里，陳琥練投第1球就飆到149公里，連在本壘後方觀戰的南韓隊球員也拿起手機錄影，陳琥也以三振化解危機。

陳琥投最後2.1局只被擊出1支安打，投出3次三振，第8局也率先上場擊出安打。陳琥表示，前3次打擊都是壘上有人，但自己打得太急而未能拿下分數很遺憾。