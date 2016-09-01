台灣第1棒王泓逸 前3次打擊都上壘

台灣隊第一棒王泓逸。 （記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕台灣隊第1棒、三壘手王泓逸昨天前3次打擊都上壘，稱職扮演開路先鋒的角色，無奈攻勢未能延續，王泓逸無法為台灣隊跑回分數。

王泓逸第1局選到四壞球，3、5局都從日本隊先發投手今井達也手中擊出安打，但是這2次安打上壘，台灣隊最後都留下滿壘殘壘。

今井是今年日本甲子園大賽冠軍戰勝投，當時完投9局被擊出7支安打失1分。王泓逸表示，賽前有看過今井在甲子園的比賽錄影帶，發現他的球都在外角遊走，因此鎖定他的外角球攻擊，果然獲得很好的效果，可惜仍無法幫助球隊贏球。

曾在黑豹旗演出完全打擊

王泓逸參加2014年世界青少棒賽時，投打俱佳的表現就受到矚目，去年曾經在黑豹旗演出完全打擊，並以打擊率0.629和打點16分奪得雙冠王。

王泓逸升上穀保家商後以打擊為主，偶爾仍會登板，球速也可以投到140公里，前天台灣隊出戰印尼隊，王泓逸投最後1局，連飆3次三振；不過，王泓逸身高只有170公分，受限於體型，未來可能會往野手發展，他的三壘守備也很有水準。