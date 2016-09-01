建仔迎戰洋基 2局沒失分

洋基隊賈德納昨從王建民手中敲出1支安打。（今日美國）

〔記者林宥辰／綜合報導〕繼5月在洋基主場登板後，王建民昨在主場迎戰老東家洋基，6局上他在大雨過後皇家2：4落後時上場，後援2局只挨1安無失分，但鏖戰至第10局，皇家仍以4：5飲恨。

王建民昨對戰老東家洋基，後援2局無失分。（法新社）

被賈德納擊出二壘安打

王建民一上場就遇到危機，先保送菜鳥奧斯汀，再被賈德納擊出二壘安打，但他展現危機處理能力，先三振艾斯柏瑞、讓超級新秀桑契斯擊出一壘前滾地球，再成功解決葛瑞戈爾斯安全下莊；7局上，建仔續投演出三上三下，防禦率小降至4.22，也給了皇家逆轉契機。

只是皇家沒把握住攻勢，6局下戴森、肯恩連續2支二壘安打進帳1分，但後繼無力。洋基艾斯柏瑞10局上內野安打攻下超前分，10局下皇家錯失1出局滿壘機會，莫拉雷斯、培瑞茲都未能建功，吞下敗仗。

皇家9次得點圈打擊機會僅擊出1支安打，無力逆轉，外野手肯斯不甘心之情溢於言表，「今晚就差這麼一些，我們看到了不少拿下致勝分的機會，卻沒能把握住。」

美聯「全勝拼圖」還差洋基

多次幫皇家「轉運」的王建民，沒讓落後分差擴大，但6、7兩局沒等到火力支援，失去對老東家拿勝投機會。距離所有美聯球隊都拿下勝投紀錄的「全勝拼圖」也還差洋基，今天皇家和洋基系列賽最後一戰，是王建民本季最後一次機會對決老東家。皇家推出甘迺迪先發，洋基則由西薩掛帥。