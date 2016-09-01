「王」在皇家重生 球速飆出153.5公里

〔記者林宥辰／綜合報導〕10年前王建民曾是洋基王牌投手，歷經傷勢、復健，今年他以中繼投手角色在皇家重生，洋基卻已人事全非，昨役洋基先發打序僅開路先鋒賈德納曾和他共披洋基戰袍。

王建民2005年登上大聯盟，2006年首度拿下單季19勝，隔年球季再拿19勝，那2年堪稱是洋基表現最穩定的投手，當時洋基名將如雲，和他同期的好友卡諾僅能排在後段棒次，中心打者由A-Rod、吉昂比、阿布瑞尤等人擔綱，加上明星游擊手基特、日籍球星松井秀喜，鑽石打線和王建民的招牌伸卡球，都是台灣球迷共同回憶。

10年後，王建民在老東家和前教頭吉拉迪面前，再飆出和當年不相上下的球速，昨官網顯示最快球速達95.4英里（約153.5公里），頗有當年效力洋基的水準。

皇家總經理摩爾日前表示不會再透過交易更動現有陣容，包括王建民在內，將以現有陣容一拚季後賽，皇家目前落後外卡排頭3場勝差，有機會逆勢上揚，建仔也有機會在季後賽亮相，幫助球隊衛冕。