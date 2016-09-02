亞洲青棒賽》搶冠沒退路 今對韓非贏不可

U18亞洲青棒賽，台灣隊投手胡臻典（左）、劉致榮（右）。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕亞洲青棒賽今展開4強複賽，台灣隊想要打進冠軍賽，首戰南韓隊非勝不可，王牌投手陳琥將伺機登板壓陣。

由於預賽對戰成績帶進複賽，南韓和日本已先取得1勝，台灣和中國各1敗，如果沒有意外，日本今天可望擊敗中國，若台灣敗給南韓就確定由日、韓爭冠。

台灣隊總教練蔡明堂表示，對南韓沒有退路，將由昨賽前還沒有投過的投手先發，包括劉致榮、胡臻典和張喜凱，其中劉致榮也是主力游擊手，最快球速145公里。陳琥隨時可能上場後援。

今4強賽 陳琥伺機後援

陳琥週三對日本第7局上場後援，練投第一球就飆149公里球速，比賽中最快148公里，投最後2.1局無失分，只被擊出1支安打，投出3次三振。陳琥是台灣隊最有壓制力的投手，對南韓雖然不會先發，仍將承擔最重要的投手工作。

南韓除了5名高二球員，其餘13人都已在韓職選秀會被選上，包括耐克森英雄第1指名外野手李政厚、恐龍第1指名左投金太現和雙子星第1指名右投高祐錫。

南韓第1棒李政厚前2戰打擊率0.778，第2棒金盛閏打擊率0.500，第3棒金亨俊打擊率0.400、5分打點，第4棒姜白虎轟出1支全壘打，都是需要注意的打者。台灣隊沒有左投，對左投的打擊也不佳，南韓可能以左投金太現對台灣隊先發。