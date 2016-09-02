建仔「魔」幻之旅 鄭錡鴻佩服

鄭錡鴻和王建民同樣都曾在渥爾佛斯棒球學校接受訓練，鄭錡鴻表示，本季建仔的表現真的很棒。（記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕去年底王建民和鄭錡鴻都到渥爾佛斯棒球學校，學習新的訓練方式，今年球季成效顯著，近期建仔雖因右肩不適進入傷兵名單，不過，鄭錡鴻說，本季建仔的表現真的很棒。

鄭錡鴻表示，雖然今年建仔的狀況有起有落，整體來說表現很好，拿手的伸卡球維持在一定的品質，滑球使用比率提升，也投得不錯。

去年底鄭錡鴻接受新式訓練，今年球季初見成效，本季戰績5勝2敗、防禦率5.80，在超級打擊年算是不錯的成績，他認為，現在身體狀況較容易掌握，投球也較輕鬆，不論球速、尾勁、球質都比去年好，落差不會太大。

3天前鄭錡鴻對統一獅先發1局就失5分，慘遭KO退場，無關勝敗，他說，這一戰感覺確實較不好，球威也不見了，不過，再調整一下應該就可找回感覺。

今年球季結束是否還會到渥爾佛斯棒球學校學習，鄭錡鴻說，目前還沒有特別規劃，不過，有新的訓練方式他都願意嘗試，主要是學習心態，如果有好的成效，也可給年輕球員目標。