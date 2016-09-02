中信女子公開賽》一洞打爆 盧曉晴掉出前段班

盧曉晴第1回合只打下兩個博蒂。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園報導〕鐵桿不順手，推桿不幫忙，盧曉晴在中國信託女子公開賽第1回合賺得不多，卻在第10洞打了2球下水花了8桿，以73桿並列39名。

盧曉晴只賺到2隻小鳥，第1洞長洞2桿攻上去，2推進洞輕易進帳博蒂。另一個則是第15洞，攻上果嶺只剩不到半呎。她表示，鐵桿打得不太好，沒有什麼較靠近洞口的機會，加上推桿感覺沒有配對賽那樣好，很多球都推得太輕，到洞口前就轉向沒進。

讓盧曉晴無法繳出紅字成績的關鍵是第10洞，這個長洞她第2桿想攻果嶺，但3號木桿沒打好，掉進水塘。在果嶺前80碼拋球再打第4桿，沒想到球有點偏右，落在斜坡又掉進水裡，這2球下水，吞下3柏忌。

賽後盧曉晴又練了一下鐵桿，她表示，其實知道問題出在哪裡，她有幾個檢查點再確認一下，第2回合修正一下。