裕隆找賀夫回鍋 吳岱豪列口袋名單

裕隆找35歲的老將賀夫回鍋加盟。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕第14季SBL預計11月初開打，裕隆提前物色洋將，確定找35歲洋將賀夫回鍋，教練魏永泰表示，過去賀夫都是來救火的，希望他這次能待一整季。

203公分的賀夫第10、12季時都是趕在洋將登記截止日前來到裕隆，他經驗老到，也熟悉台灣籃球節奏，曾3度獲選單月最佳球員，也締造過單場「雙二十」表現。

魏永泰表示，他們本來就以擁有SBL資歷洋將為優先，李恩、貝隆都在名單內，賀夫確定簽下測試約，預計10月初抵台，主要測試身體狀況。

至於補強本土陣容，魏永泰表示，他對吳岱豪有興趣，目前由助理教練先跟他接觸，這幾天會和公司討論，以球團想法為優先考量。

另外，中國籃球聯盟CBA近日舉行體能檢測，吳岱豪、陳世念等台灣球員確定不在名單內，下季SBL有望看到2人回歸。

前台啤球員劉錚下季將效力廣廈隊，他在體測項目速度耐力居全隊第一，但他與林志傑都沒有通過強度投籃測驗，今天舉行補測。