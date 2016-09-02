勝利藏在細節裡 犀沒浪費猿3誤

胡金龍（記者陳志曲攝）

8局下，桃猿林泓育（中）趁高飛犧牲打搶攻三壘，犀牛林瑋恩（右）未接住回傳球，三壘審蘇建文閃避不及被擊中膝蓋，受傷包紮。

（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕賽前才獲8月投手MVP，中職勝投王羅曼昨對犀牛卻投得跌跌撞撞，先發6局挨9安、掉5分（1責失），單場送出6次四死球，加上猿隊3次失誤，終以4：6飲恨，羅曼挑戰首位12勝投手不成，吞第5敗，但猿隊仍居下半季龍頭。

趁羅曼狀況差

羅曼8月先發3場全勝，投20局防禦率僅1.80，昨挑戰5連勝卻自亂陣腳。猿隊教頭洪一中說，羅曼此役控球稍差，而單局掉4分的4局上，守備也沒處理好義大2次短打，羅曼和三壘手林智平接連失誤，「主要就敗在守備，很多細節沒處理好，對手便趁勢而入。」

林泓育登4割男

不過，林泓育3支2、2打點成亮點，因他打擊率升至0.401，是繼王柏融0.419、蔣智賢0.412後第3位「4割男」。林泓育並不在意，笑說：「就打嘛，4成又不是無敵。」他認為，與其追求4成打擊率或全壘打，設法拚上壘、壘上有人時推進更重要。

猿隊有大砲有速度，盜壘榜前5傑也包辦4名，目前19轟、20盜的王柏融和23轟、19盜的陳俊秀，今續拚單季20轟20盜。

犀牛全場敲10安，胡金龍包辦3安、1保送，4局上敲回勝利打點，並跑回2分，3支安打都帶動攻勢，助隊終止3連敗。

胡金龍說，這是他手傷後首座單場MVP，肌力尚未完全恢復，就是多選球爭取上壘，下半季還有逾20戰要打，雖目前戰績墊底，仍盼能拚進季後賽。他也坦言，高國輝受傷缺陣真的差很多，希望他能儘快復出。