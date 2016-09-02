鋒哥918引退倒數 拔罐Ing

陳金鋒（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕選手生涯最後1個月，桃猿巨砲陳金鋒卻掛傷號，昨因肩頸不適降二軍休養，暫無法上場，不過，他的拚勁有目共睹，本季至今出賽65場已是2010年後最多，門票早已搶光的9月18日引退賽，球迷也盼能再看到健康的「鋒砲」演出。

陳金鋒上週日在主場出賽，揮棒時造成左側頸部挫傷，因左肩頸肌肉緊繃發炎影響揮擊動作，經針灸等治療後，評估須休3至5天，先被放到二軍名單，並隨一軍調整，以便防護團隊持續觀察，他的肩頸也可見清楚的拔罐痕跡。

猿隊打擊教練曾豪駒說，陳金鋒今年身體狀況較佳，對自己要求頗高，也特別拚，但打到現在確實有些疲勞，先好好休息避免傷勢惡化，賽前緊急拉上楊岱均卻歸隊待命。

楊岱均（記者陳志曲攝）

陳金鋒下半季歷經手腳受傷、感冒等狀況，但整體表現皆近年最佳，累計13發全壘打，已是2009年27轟後最多，打擊率0.303、長打率0.571也是近幾季最優。

陳金鋒最快下週才能回一軍出賽，而球團為他規劃的918引退儀式也在倒數中，當天桃園球場內外野門票早已售罄，17、18日內野預售票都是特製的陳金鋒野球魂主題紀念票。