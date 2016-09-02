陳明軒震撼初戰 提早啟動計畫

陳明軒（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕義大新秀陳明軒前天獻出職棒初登板，中繼面對4名桃猿強打卻1人次都沒解決，他自勉再加油：「這是很好的經驗。」不過，球隊也決定讓他提前朝先發調整。

義大希望培養陳明軒成為未來先發主力，原定先中繼、明年再先發，可早點上一軍磨練，但昨已被降二軍調整，總教練葉君璋決定讓他提早進入先發計畫，盼他成長得更快。

前天對猿隊8局下，義大在僅落後2分時推出陳明軒，處女秀強碰中心打線，先被林泓育揮二壘打、保送陳俊秀，再遭朱育賢轟3分砲，又對林承飛投觸身球而退場，隊友馬上跟他說：「歡迎來到中職！」

雖球速達148公里，但陳明軒說，投不進好球帶也沒用，且變化球無法好好發揮，「一軍強度不一樣，氣氛與張力都不同，揮棒速度也是高水準，要再加油。」

陳明軒坦言太亢奮，太想表現卻失常；歷經震撼教育，隊友紛紛給他鼓勵，林政賢還用自己一軍初先發挨滿貫彈安慰他，讓陳明軒也笑開懷。