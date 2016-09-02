謝傷退對決破局 雙詹首輪又遇雨

詹詠然（左）和謝淑薇的「宿命對決」破局後，美網女雙首輪賽事也因雨被迫延後。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇和詹詠然的「宿命對決」破局後，天公不作美，紐約當地陰雨綿綿，美網女雙首輪賽事第2種子詹詠然／詹皓晴迎戰中國韓馨蘊／張愷琳被迫延後。

盧彥勳第4度挺進美網男雙32強。（法新社）

謝淑薇女單一戰出局後，昨因左腳踝受傷而退出女雙，她與麥克海兒的空缺，則由韓／張遞補，此役原定台灣時間昨晚11時開打，但雨神造訪場地濕滑，賽事能否進行仍有變數。

詹詠然一日兩戰

詹詠然除了女雙，當天還有混雙得趕場，她與塞爾維亞老將辛蒙尼奇組軍，首輪迎戰美國外卡奧汀／克魯格 ，期許單日兩戰全勝。莊佳容／邦達蓮珂女雙首輪將對上布蘿迪／羅傑絲。

詹皓晴、盧彥勳則在混雙、男雙奏捷，小詹與白俄羅斯米爾尼的組合，以2個6：4擊退史瑞波妮克／康特南，2014年溫布頓混雙勇闖決賽的「台白聯軍」率先晉級16強。

詹皓晴混雙、

盧彥勳男雙奏捷

盧彥勳與塞爾維亞的提普塞拉維奇聯手，6：4、6：2強壓西班牙塞凡提斯、義大利羅倫茲，第4度挺進男雙32強。

謝淑薇因教練爭議，里約奧運棄賽鬧得滿城風雨，莊佳容無端受累雙打上不了場，飽受壓力的大小詹也在8強止步。如今奧運落幕，謝淑薇接連在職業賽強碰莊、詹等同胞，繼上週紐黑文女雙8強不敵莊佳容／邦達蓮珂後，美網女單小薇又栽在邦達蓮珂拍下，甚至受傷重演退賽戲碼，導致「謝詹大戰」跟著告吹。