世大運綁亞運 逼簽賣身契？ 立委批羽協私設刑堂

民進黨立委黃國書（中）、張廖萬堅（左）昨召開記者會，要求體育署對於羽協規定展開調查。（記者黃耀徵攝）

〔記者鄭鴻達、卓佳萍／台北報導〕民進黨立委黃國書與張廖萬堅昨指出，日前陸續接獲投訴，指羽協在奧運罰款風波後，又以世大運綁亞運方式，用私設辦法強迫球團及選手配合，動輒以禁賽要脅，顯示羽協並無改善意圖，盼體育署加強調查，以回應民眾對體育改革的期待。

黃國書接到投訴，羽協要求選手簽署「2017世大運暨2018雅加達亞運培訓隊第一階段第一期選手放棄書」，出現以世大運綁亞運的方式，強迫選手簽賣身契。

黃國書說，羽協私設刑堂，以「培訓隊教練與選手管理辦法」，規範選手服裝與器材等，但國家已有相關培訓作業要點，體育署豈能放任單項協會私設刑堂規範選手。

張廖萬堅指出，選手與單項協會的關係不對等，從現行國民體育法的規範來看，發生糾紛時，並未照制度走，體育署應成立仲裁制度，而公部門在亞奧運對單項協會補助甚多，今年度已達7億元，但至今都沒看到具體評鑑結果，財務收支也沒公開。

體署︰若有顧慮會再調整

體育署副署長林哲宏表示，世大運綁亞運的做法，是希望選手在奧運後培訓不中斷，若有顧慮會再調整，對於考核問題，會再確認是否符合現況及需求，而羽協已宣布取消球衣、球拍規範，體育署也要求其更改管理辦法，未來新的國民體育法也會賦予仲裁機制。