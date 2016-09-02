我踢平73分鐘 日男足甩尾摘勝

台灣隊林建勛（中）與日本隊球員激烈爭球。（記者簡榮豐攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕台、日男足友誼賽第2回合昨晚於台北田徑場續戰，兩隊先發陣容都有變化，台灣隊推出較成熟的東亞盃會外賽班底，日本世大運培訓隊除了隊長重廣卓也，其餘都是新面孔，只是台將踢了73分鐘好球，最後階段連失2球，再度以0：2惜敗。

民眾在看台拉起「台灣就是台灣」布條為台灣隊加油。（記者簡榮豐攝）

不同於上回排出4-6-0防守陣形，昨台灣隊以4-1-4-1陣形應戰，總教練今井敏明表示，由於有林建勛、嚴和生、林昌倫等3名好手，加上箭頭李茂，所以敢做出改變，只是最後20分鐘球員體力下滑，專注力也不足，才會被對手連續進球。

日本總教練宮崎純一表示，此役明顯感受台灣隊的新陣容經驗較佳，很多時候還會製造防守陷阱，並趁機截球，所幸子弟兵在下半場靠著個人能力突破，幸運地以2球之差獲勝。

台日友誼賽後，台灣隊緊接著要面對10月8日、11日的亞洲盃資格附加賽，將於高雄國家體育場連2戰迎擊東帝汶，勝出就能晉級。

今井敏明表示，日本隊全場都能維持狀態，給了國內球員一個很好的學習機會，但他不會放棄「全攻全守」的指導方針，希望前鋒也能做後衛的工作。

至於對東帝汶有何錦囊妙計？今井敏明笑說：「得看對手陣容來調整，會因時制宜，重點是要能掌握自家球員的特點，及洞悉敵人的習性，才能做出有效的防守。」