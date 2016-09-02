法網新后穆古魯莎 美網次輪止步

加拿大「重砲手」拉歐尼也中箭落馬。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國網球公開賽冷門連環爆！法網新科冠軍穆古魯莎，5：7、4：6不敵拉脫維亞無名小卒塞瓦絲托娃，連兩年女單次輪止步。溫布頓亞軍加拿大「重砲手」拉歐尼也中箭落馬，男單第2輪以7：6（7：4）、5：7、5：7、1：6遭地主哈里森逆轉。

法網新科冠軍穆古魯莎不敵拉脫維亞的塞瓦絲托娃，連兩年女單次輪止步。（美聯社）

穆古魯莎在美網表現始終欠佳，2012、14年都是一輪遊，去年同樣64強止步，昨面對世界排名48的塞瓦絲托娃，又是失誤連連陷入苦戰，儘管次盤從1：5連追3局，不過在第10局發球失守，直落2出局。她自嘲：「我已盡力，不過她打得比我好。雖然運氣差了點，我還是追平美網最佳戰績。」

此外，英國女將孔塔拚到呼吸困難，次盤倒地不起，歷經醫療暫停再上陣，終場6：2、5：7、6：2力退保加利亞對手皮蓉可娃，挺進32強，她說：「有點丟臉，感謝醫護人員幫忙。」

孔塔昏倒 拉歐尼落馬

男單方面，第5種子拉歐尼飽受傷勢和抽筋困擾，出現15個雙發失誤，意外栽在世界排名120的哈里森拍下，「我是自己最大敵人，用盡各種方法，身體就是無法進入比賽狀態。」

近況欠佳又被傳出外遇八卦的世界球王喬科維奇，則因捷克對手維斯利臂傷退賽，安抵第3輪。