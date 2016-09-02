首推國際認證 台北馬拉松成世大運達標賽

里約奧運國手陳宇璿（右）與長跑好手曾廷瑋（左）一同出席共襄盛舉，期待能跑進明年台北世大運。（大漢行銷提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕2016台北馬拉松將於12月18日於台北市政府前廣場開跑，昨中午開放報名，台北市政府今年首度申請田徑協會國際成績認證，將是明年台北世大運達標賽之一。

里約奧運國手陳宇璿、台師大曾廷瑋昨出席記者會，得知賽事獲認證，陳宇璿表示安心許多，會更盡力拚達標，台北世大運女子半程馬拉松培訓標準為1小時21分10秒。

主項為3000公尺障礙的曾廷瑋，參加5屆台北馬拉松，他預計參加半馬，同樣想拚世大運標準，他表示，眼前有機會就去拚。

今年台北馬拉松取消10公里組，參賽名額剩下全馬7000人與半馬18000人，路跑協會理事長曹爾忠表示，要把賽道還給專業跑者。

場外將舉辦全國第一場馬拉松博覽會，預計於世貿三館舉行，可望帶動路跑經濟另一波高潮。