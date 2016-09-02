門神卸戰袍 呂昆錡當「傳人」

「台灣布馮」呂昆錡（記者簡榮豐攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕被球迷封為「台灣布馮」的呂昆錡，奮戰10餘年後，終於卸下國際賽戰袍，本次台日足球友誼賽，這名昔日國家隊門神首度擔綱守門員教練，不過他打趣表示，其實比當球員還有壓力，因為怕選手沒能表現得盡善盡美。

185公分的呂昆錡國際賽經歷豐富，更是台灣第一位加盟日本球隊的好手，不過2012年東亞盃預賽次輪賽事結束後，當時27歲的他便有了高掛球鞋想法，只是在國家隊門將戰力吃緊下，仍繼續鎮守最後一道防線。

經歷3次世界盃資格賽後，呂昆錡從18歲的小夥子，到現在31歲已為人父，也從選手角色轉換為教練，他不改沉穩本色說：「其實我就是一個傳承的心態，我跟球員年紀較近，有比較多的雙向溝通。」

台灣隊門將潘文傑、邱育宏、蔡碩哲都不到25歲，呂昆錡表示，其實這些後進都是一時之選，他不擔心指導上會有無法吸收的狀況出現，相信這群接班人只要多透過實戰磨經驗，解讀比賽的能力就會更上一層樓。