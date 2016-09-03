一顆蛋還不夠！HBL攻進高雄巨蛋

高一就當選新人王及MVP的松山高中高國豪（左），105學年度已是高三生，能否帶領母校再度封王成為焦點。（資料照，記者林正堃攝）

男子12強複賽 挑戰萬人席

〔記者林宗偉／台北報導〕南部球迷也可以「攻蛋」啦！105學年度的HBL新球季有新風貌，繼決賽連2年在台北小巨蛋開打後，男子12強複賽場地也將從高雄中學首度移師至高雄巨蛋，希望打造新一代的籃球聖地。

HBL男子12強複賽場地也將從高雄中學首度移師至高雄巨蛋。（資料照，記者張忠憲攝）

12強複賽過去多年都在高雄中學舉行，只是由於場館歷史悠久，軟硬體設施較難升級，在HBL人氣一年比一年火燙狀況下，高中體總早就不斷物色更適合的場館。高中體總競賽組組長謝志成表示，以往複賽就是在雄中，「但這幾年它的硬體設備比較老舊，容納數也沒那麼多，高市教育局就建議，有高雄巨蛋這麼好的場館，為何不考慮？」

高雄巨蛋觀眾席有1萬5000席，與近兩年決賽場地的台北小巨蛋都是可容納上萬人的場館，屆時是否會如決賽一樣憑免費票券入場？謝志成表示，先前雄中體育館也不過能容納2000人，目前預估複賽觀戰人數不會如決賽狂熱，暫時不考慮製作入場券，但若現場出現人潮，仍會進行管控。

除了複賽場地有新氣象，資格賽也將首度前進苗栗，在苗栗巨蛋及大倫國中體育館同時開打；預賽傾向繼續在台北體育館舉行；8強賽則會移師新莊體育館、板橋體育館。

謝志成指出，本屆HBL碰到台北世大運籌備期，在許多場館處於修繕狀況下，所以嘗試把賽事拉到中南部開打，不過詳細賽程仍得上呈教育部核准後才會公布。