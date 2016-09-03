中信女子公開賽》「鷹」勇收尾 盧曉晴躍第3

〔記者趙新天／桃園報導〕台灣名將盧曉晴在中國信託女子公開賽第2回合，順利找回她要的球感，昨天打下1個老鷹、6個博蒂和1個柏忌的65桿，總計138桿上升到並列第3，今天將在領先組爭冠。

台灣名將盧曉晴昨打出65桿，以總計138桿升到並列第3。（記者趙新天攝）

泰國薩萊朋 8鳥搶排頭

第2回合攻佔首席的是泰國年輕好手薩萊朋，她打出8鳥、1柏忌，也是65桿完賽，總計134桿，保有3桿優勢。原本並列領先的中國資深好手楊濤麗，則以137桿暫列第2。

16歲的薩萊朋是目前泰國女子巡迴賽的獎金榜首，今年在泰國已拿到6場比賽冠軍，她的動作流暢，推桿神準，昨天前11洞就賺進8隻小鳥，快速攻上領先位置。最後7洞她也有不少博蒂機會，但推桿差了一點點。

泰國年輕好手薩萊朋第18洞推桿沒進，難掩失望神情。（記者趙新天攝）

盧曉晴昨天出發時並列39名，前9洞只賺到2個博蒂，第9洞攻果嶺打過頭，回切也沒停住，吞下唯一柏忌。她說：「鐵桿修正之後，打得比前一天好太多了，但前9洞有很多機會，可惜推桿力道不夠。過9洞時自己注意到這點，後9洞推得用力一些，就比較像是會進洞的球了。」

她在後9洞打下4個博蒂，最後1洞還抓到老鷹，盧曉晴說：「第18洞開球之後，第2桿剩220碼到旗桿，我拿3號混種桿攻向果嶺，這球落地後彈跳上果嶺，停在洞旁4呎，就順利推進老鷹。」今天最後決戰，盧曉晴排在最後1組和薩萊朋、楊濤麗同組比拚，她表示，會提醒自己推桿一定要過洞，鐵桿要把球打上果嶺，這兩點做得到的話，應有機會打出好成績。

馬來西亞好手潘恆、中國的張維維、石昱婷等人，昨天同以138桿和盧曉晴並列第3；台灣年輕好手陳宇茹繳出68桿，總計139桿和南韓張素榮並列第7；葉欣寧和余珮琳則以140桿並列第9。