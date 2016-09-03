先魏少後柯瑞 明起迎NBA雙衛

柯瑞（左）搭乘贊助品牌的黑色專機，與愛妻艾耶莎一同踏上亞洲之旅。（取自柯瑞IG）

〔記者卓佳萍／台北報導〕NBA頂尖後衛球星輪流襲台！雷霆一哥魏斯布魯克與勇士隊球星「萌神」柯瑞接力登台，魏少明天抵台，柯瑞下週二將與台灣球迷見面。

柯瑞前天搭乘贊助品牌的黑色專機，偕同愛妻艾耶莎一同踏上亞洲之旅，他下週二將現身新莊體育館，與台灣頂尖後衛近距離互動並傳授球技。台灣將是柯瑞亞洲行最後一站，這是他首度造訪寶島，台灣24位年輕菁英後衛獲選參加柯瑞籃球訓練營，他們將效法柯瑞不放棄精神與籃球技巧。

柯瑞對於亞洲行感到興奮，「很期待能跟世界上最棒的球迷見面。」他先抵達中國瀋陽，昨天在訓練營與中國球員互動，但幾次外線示範都沒能進球，甚至在團體投籃賽敗給地主隊，他接下來亞洲行將轉往廣州、香港與台灣。

同樣身為NBA頂級後衛的雷霆新一哥魏斯布魯克也在中國，中國媒體詢問他對中國男籃看法，他僅簡短地形容，具有觀賞性，這句話則讓中媒尷尬，奧運全敗收場的中國隊竟有這般評價，中媒推測，魏少可能沒看過中國隊比賽。