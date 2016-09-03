宏利人壽LPGA》微落後2桿 徐薇淩排第6
2016/09/03 06:00
曾雅妮以73桿暫時並列97名。（取自LPGA臉書）
〔記者趙新天／綜合報導〕宏利人壽LPGA菁英賽昨在加拿大安大略省打完第1回合，台灣女將徐薇淩以68桿並列第6，只落後兩桿。
南韓崔琦拉這回合從第10洞開球，一出發就吞柏忌，但後續她在陣風中打下7個博蒂，最後繳出66桿，暫以1桿之差領先瑞典的霍姆奎絲特、美國蘭恩、西班牙慕諾絲和南韓田仁智，她們同以67桿並列第2。
徐薇淩這回合打出5個博蒂，只有1個柏忌，她在3桿短洞抓到3隻小鳥，她表示，那3個博蒂運氣不錯，都是25呎以上的長距離進洞。可惜5桿長洞徐薇淩只抓到1個博蒂，這回合她在果嶺上花了26次推桿，68桿則是今年她在比賽第1回合的最佳成績。
同場出賽的台灣女將李旻打出71桿，暫時並列53名；曾雅妮花了73桿，目前並列97名；程思嘉繳出76桿。
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