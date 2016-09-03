英雄空降桃園 捕獲偶像洪一中

5架幻象2000戰機昨在桃園球場完成中職史上第2次衝場，長機還特別閃燈向球迷致意。（記者林正堃攝）

桃猿阿迷趴 5架幻象衝場

空軍救護大隊救護士高振耀為中職開球。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕Lamigo桃猿本週再次與國防部合作舉行「阿迷趴」，昨天第1天「向英雄致敬」在最後一刻拜天候好轉照常進行，先是5架幻象2000戰機完成中職史上第2次衝場，再由S-70C直升機垂降吊掛救護士高振耀進場開球，讓球迷驚呼不斷。

空軍救護大隊救護士高振耀搭S-70C直升機垂降吊掛進場開球。（記者林正堃攝）

桃園球場賽前下起細雨且烏雲密布，幸好5點半後雨勢停止，憲兵特勤隊率先操演擊破水泥磚、大理石磚等戰技項目，壓軸是擊破最堅硬的鵝卵石，球迷報以熱烈掌聲。

桃猿總教練洪一中（左）激烈抗議判決。（記者林正堃攝）

在國防部示範樂隊、三軍聯合旗隊、國防大學合唱團陸續就定位準備唱國歌前，中外野遠方天空出現5個光點，伴隨刺耳引擎聲快速接近逐漸清晰變大，5架幻象2000準時在6點22分以大雁隊形飛越球場上空，長機特別閃燈向球迷致意，球迷紛紛拿起手機記錄。

憲兵特勤隊戰技表演擊破鵝卵石。 （記者林正堃攝）

直升機垂降 高振耀開球

這是中職史上第2次戰機衝場，高度比前一次低很多，肉眼清晰可見機身上的國徽，國防部長馮世寬表示，空軍為這次任務準備很久，飛行高度是最好的一次。

高振耀現年29歲，有原住民賽德克族血統，執行過5次海上、9次高山救難任務，是空軍救護大隊救難經驗最豐富的人員之一，他表示，每次出勤救援都會計算因應現場環境地形的不同，因此完全不會緊張，也是人生難得的體驗。

「我真的很期待這次開球，因為這是S-70C第1次飛進棒球場，我有來看過球，但沒想到有一天可以站在場上開球，還能跟巨星陳金鋒握手！」他說。

高振耀也是死忠棒球迷，高中時代參加壘球社，最喜歡的球員是猿隊總教練洪一中，「我從小學就是洪一中的球迷，雖然他已經是總教練，對他的崇拜還是不減，最愛的球隊就是猿隊！」他說。