蛙人操太銷魂 郭修延慶幸人在中職

郭修延（記者林正堃攝）

海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊蛙操表演。（記者林正堃攝）

看著海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊在桃園棒球場上，整齊劃一地操演各項高難度戰技動作，蛙人出身的郭修延想起服役時的點滴，不禁笑說︰「還好我現在打棒球，不用再做那些動作，我也曾經表演過，那真的很累的。」

郭修延的兵役抽籤由媽媽代抽，手氣超好抽到海軍陸戰隊，他不但欣然接受，受完新兵訓練還自願去當蛙人，昨在球場巧遇當年的班長與同梯戰友，還在部隊的班長送他一條兩棲部隊自製手鍊，手鍊接合處很有創意，是適合野外求生使用的隱藏式刀片。

「當年兩棲部隊去新訓中心挑40位新兵，我們有38人自願加入，為了不讓媽媽擔心，我騙她是抽籤抽到蛙人，有同梯後來轉簽志願役，我曾經心動，但媽媽怎麼都不肯，我才打消念頭。」他說。

郭修延指出，2007年服役期間，曾被選派參加百人蛙操表演，去自由廣場前還先到楊梅集訓，昨天看到學弟表演蛙人操，感覺格外親切，「那些都是基本的熱身動作，到現在我都還記得，真的要做不是不行，要先花點時間練體能，那真的很累的。」

前年猿隊首次獲國防部支援舉辦「阿迷趴」，郭修延剛好下二軍，這次總算躬逢其盛，感觸深刻也爆笑：「還沒到最痛苦的『克難週』就想放棄，後來還是撐了下來，當兵真的可以磨練意志力，但要我再回去爬一次天堂路，我可不要！」

（記者徐正揚）