託鋒哥的福 楊岱均安啦！

楊岱均首安出爐。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕楊岱均前天重回一軍，昨天就被排進先發陣容，擔任第7棒指定打擊，有過上次的經驗，這次他決定不要想太多，只管好好享受比賽，相信首安自然來，果然在6局下從中信兄弟洋投伍鐸手中揮出左外野方向一壘安打，中職生涯第一安出爐。

楊岱均加盟猿隊後曾在一軍出賽3場，累計5打數0安打吞2Ｋ，前次在一軍出賽是7月21日。因陳金鋒頸部挫傷下二軍，他前天臨時接到通知上一軍，趕車衝到桃園約晚間7點，「我到球場大概已經打到3局，我有在後面準備代打。」

楊岱均於7月23日下二軍，在二軍出賽14場、打擊率3成33、全壘打3發，他表示，這1個多月的重點是提升體能，收穫最大的是比賽經驗，期間昔日國家隊戰友蘇智傑等人陸續站穩一軍，連詹子賢也擊出生涯首轟，他不諱言很羨慕。

當初很快就上一軍，楊岱均覺得背負外界期待，造成自己想太多，打得綁手綁腳，「這次重回一軍，告訴自己不要再去想結果，就好好享受比賽，把在二軍的節奏打出來，這次真的很幸運，可以現場看到幻象衝場。」