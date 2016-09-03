中職最多勝強投 千K俱樂部M14

潘威倫（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕中職最多勝投手潘威倫6月復出後，漸入佳境，今挑戰4連勝，而他在中職14季也已累積986K，差14次奪三振就能成為中職第2位、台灣職棒第4位千K投手。

「嘟嘟」潘威倫生涯127勝已是歷年投手之最，之後每1勝都在推高障礙，距中職首位千K土投也越來越近，過去僅前興農洋投勇壯以1286K達陣；若以台灣職棒來看，嘟嘟可望是繼勇壯、陳義信、林英傑後的千K第4人。

不過，嘟嘟近年飽受傷勢所擾，在擺脫疼痛後，更著眼於調整身體狀況，7月24日重返先發後，單場用球數不超過90球，但局數已拉長到7局，且連16.2局無四死球。嘟嘟說，投球量增加後，還要強化續航力和球質，透過比賽逐步調整。

「身體運作順暢多了，整體狀況恢復8成左右。」潘威倫說，現在更重視調整和訓練，每天都很重要。去年12強賽，他是牛棚的穩定力量，還忍父喪之痛出征，明年經典賽仍有可能被徵召，但他現在只著眼球季，表示要視屆時狀況而定。

昨晚新莊獅犀戰因雨延至今打雙重賽，午場由布魯斯對藍斯佛；嘟嘟將在晚場先發，盼延續前役對義大7局失1分好投，與林政賢較勁，但林政賢「雨男」威力驚人，還要看老天是否賞臉。