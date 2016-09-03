倪是牛棚定心丸 想拚全勤獎

倪福德（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕6月轉任後援，義大左投倪福德穩定牛棚軍心，也肩負讓年輕投手輕鬆應戰的責任，在黃勝雄因手傷下二軍後，他更是重要支柱。投到40歲是倪福德的目標，今年是他回鍋中職首個完整球季，他笑說：「看能不能拚全勤獎。」

季初先發表現不算理想，倪福德原本只是先調到牛棚調整，但總教練葉君璋認為，後援有倪仔很安心，鞏固牛棚並帶領年輕選手，因而讓他扛終結者，已進帳5次救援成功。

「球隊需要我在哪個位置，就盡量做好。」倪福德說，或許明年會回先發，但在此之前以幫助球隊為主，力拚全勤出賽。

倪福德資歷豐富，許多新人以為他很嚴肅，相處才發現沒前輩架子、愛開玩笑，也願分享經驗。倪仔說：「開心打棒球嘛，讓大家更輕鬆應戰比較好，我們能教的也是實戰觀念。」

犀牛牛棚分工明確，防禦率5.24仍是4隊最佳，但黃勝雄因左手肌腱炎須休1至2週，林羿豪仍在調整狀況，昨拉上新秀左投潘庭豐，最快今天有機會感受一軍初登板。