不管兄弟情 姜白虎轟琥哥

陳琥（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕不管賽前「兄弟情」，台灣陳琥和南韓姜白虎的「雙虎會」到了場上硬碰硬。姜白虎在8局下對陳琥開砲，還在9局下敲安串連攻勢扳平戰局，讓「琥哥」遭受震撼教育。

姜白虎（記者廖耀東攝）

陳琥、姜白虎分別是台灣、南韓「二刀流」好手，擔任指定打擊兼後援投手，隨著亞青賽事進行，兩人更結為好友。到了昨晚台韓大戰場上，兩人都擔任4棒指定打擊，陳琥還在6局登板後援，姜白虎則專心打擊繳出4安打猛打賞，其中2度面對陳琥都敲安打，還包括陽春砲。陳琥投4局失3分，在9下遭南韓扳平，也讓賽事進入到10局突破僵局。

談起兩人結識過程，陳琥說，因為兩隊飯店住同一層樓，姜白虎沒事就常到他們房間串門子，雙方用簡單英文和翻譯軟體聊天，姜白虎向陳琥要了這幾天有關自己的新聞截圖做紀念，得知和陳琥兩人名字都有老虎的意思，還開心和陳琥以「Brother」相稱，年紀大1歲的陳琥自然當了哥哥。

賽前諜對諜 交友兼情蒐

在台韓戰前一晚，雙方閒聊之餘還上演諜對諜，姜白虎頻向陳琥打探台灣隊先發投手人選，陳琥當然將「兄弟情」擺一邊，立刻聳肩回答不知道，「教練有開玩笑，叫我們跟他們說，我們打算派左投（台灣隊本屆陣中並無左投）。但我只跟他說還沒排。」

同是高中生，兩人自然也聊起未來，陳琥是今年選秀會中信兄弟首輪指名，高二的姜白虎則將參加明年韓職選秀。陳琥說有問到對方未來規劃，但沒提到自己是準職棒球員，也沒提台中洲際球場正是自己未來母隊的主場，「講出來他會笑我吧！他說自己是某個巨蛋啟用（首爾高尺洞巨蛋）後第一個開轟的球員，還跟我要我打擊的影片，說要教我打擊。」