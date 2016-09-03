我亞青今戰中國 場內設訴求專區
2016/09/03 06:00
日前有大學生球迷在亞青場內舉出「台灣就是台灣」布條遭撕毀。（記者張瑞楨翻攝）
〔記者林宥辰／台中報導〕日前亞青意外迸出「扯布條事件」，有大學生球迷在場邊舉出「台灣就是台灣」布條，抗議台灣隊名以「中華台北」出賽，過程中遭棒協工作人員動手粗暴拉扯，爆發肢體衝突。台灣隊今迎戰中國，昨天棒協提出說明，承諾將訴求區移至場內。網路上球迷各自號召支持者，今天戰前氣氛緊繃。
棒協發文表示，當時工作人員先動手的部分屬於協會理虧，但按照奧會規定，主辦單位確實有義務管制場內。昨棒協特別發文，文中指出，基於學生之訴求乃屬個人言論自由，非政治性行為，因此將原先設置在場外的訴求專區調整至場內，目前規劃應是在內野，但設置位置仍在開會討論中。
台灣隊今天就要迎戰中國隊，網路上已有團體號召球迷，舉台灣相關布條為國家聲援，也有「中華台北」支持者要進場抗衡。棒協強調身為主辦單位，仍必須維持場內秩序，場內設置訴求區之外，也提醒球迷不得影響賽事或雙方練習，也不得影響其他球迷觀賽權益，或污衊任何球員或球隊。
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