陽岱鋼連8場安打 難阻軟銀M20

陽岱鋼（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕火腿旅日好手陽岱鋼，昨對歐力士之戰敲出2安，連8場擊出安打，近況頗佳，不過火腿以2：5落敗，加上軟銀8：6擊敗樂天，目前軟銀以1.5場勝差領先火腿，暫居洋聯戰績榜首，點亮封王魔術數字M20。

陽岱鋼擔任先發中外野手、第6棒，首打席遭三振，本季吞下第102K，第4、8局他都敲出安打，單場4支2，打擊率升至0.302，連8場敲安，近12戰11場擊出安打，打擊近況十分穩定。

自2007年首度升上一軍至今，陽岱鋼邁入第10個球季，還未曾繳出單季打擊率3成以上的成績，前年打擊率0.293已是生涯新高，若保持穩定的打擊手感，本季陽岱鋼有機會挑戰首度「3割男」。

吳念庭終結連3場沒安

效力西武的台灣小將吳念庭，昨對羅德擔任先發游擊手、第9棒，單場3支1，另獲1保送，終結個人連3場沒敲安的乾旱期，兩隊鏖戰12局，終場1：1握手言和，目前吳念庭打擊率0.212。